Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hayati tehlikesi arttı

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Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Ciddileşiyor

Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Ciddileşiyor
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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden yapılan açıklamada, reflekslerinin azaldığı ve beyin ödeminin devam ettiği belirtildi. Önder'in hayati tehlikesinin arttığı vurgulandı.

Hastaneden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir" denildi.

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisine 13. gününde devam ediliyor. Hastaneden Önder'in sağlık durumuna ilişki açıklama yapıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, "Hastamız Sırrı Süreyya Önder; bugün hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 13. gününde, ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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