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Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü

Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
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Sırrı Süreyya Önder'in Kalp Krizi Sonrası Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Sırrı Süreyya Önder'in Kalp Krizi Sonrası Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp krizinin ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı. Geçirdiği 12 saatlik ameliyat sonrası hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, Önder'in yemek yediği son görüntüleri ortaya çıktı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizinin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Önder'in yemek yediği son görüntüleri ortaya çıktı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, önceki akşam geçirdiği kalp krizinin ardından yaklaşık 12 saat süren bir ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Önder'in aort damarının yırtıldığı belirtilmişti. Hastaneden yapılan açıklamada, Önder'in hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edilmişti. Halen yoğun bakımda tedavisi süren Önder'in son görüntüleri ortaya çıktı.

Önder'in son görüntüleri ortaya çıktı

Sırrı Süreyya Önder'in, kalp krizi geçirmeden önce tek başına Beyoğlu'nda bulunan bir restorana gittiği ortaya çıktı. Burada yemek yiyen Önder'in, ardından restorandan ayrıldığı görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Önder'in restorana giriş yaptığı ve yemek yediği anlar yer alıyor. İçeri girdiğinde keyifli ancak yorgun olduğu görüldü. Çalışanlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Önder'in yaklaşık yarım saat restoranda kaldığı öğrenildi. Evine döndükten kısa bir süre sonra ise fenalaştığı bilgisi alındı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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