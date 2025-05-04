Sırrı Süreyya Önder'e Adıyaman’dan Son Veda

Sırrı Süreyya Önder'e Adıyaman’dan Son Veda
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İstanbul'da kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Adıyamanlı hemşehrileri duygularını dile getirdi. Önder'in barış için mücadelesi ve kişiliği övgüyle anıldı.

İstanbul'da kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Adıyamanlı hemşehrilerinden veda sözleri geldi.

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Adıyamanlı Sırrı Süreyya Önder'i çok sevdiklerini dile getiren vatandaşlar, Önder için Allah'tan rahmet diledi. Adıyamanlı vatandaşlar, "Sırrı Süreyya Önder, duruşuyla, kişiliğiyle oldukça önemli biriydi. Bizler onu çok seviyorduk. Barış için mücadele eden bir insandı. Adıyaman büyük bir değerini kaybetti. Bizler onu kaybettiğimiz için oldukça üzgünüz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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