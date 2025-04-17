Sırrı Süreyya Önder Ameliyat Sonrası Yoğun Bakımda

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonrası yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. Önder'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan Başhekim Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder'in bugün genel durumu düne göre çok daha iyi. Tedavilerimize oldukça iyi yanıt vermekte. Kısaca yoğun bakım süreci devam ediyor" dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonrası yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. Önder'in tedavisine devam edilirken, hastane Başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Başhekim Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder'in bugün genel durumu düne göre çok daha iyi. Tedavilerimize oldukça iyi yanıt vermekte. Kendisinin sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu tamamen geriledi. Şuan kan gazı pH'sı 7,4 olup ki bu bizim için oldukça iyi bir değer. Laktat seviyesi geldiğinde 20 idi şuanda 6'a düştü. Bu açıdan baktığımızda tedavilerimize oldukça iyi yanıt verdiğini düşünüyoruz. Kendisinin spontan solunumu mevcut. Ağrılı uyarıyı çok iyi bir yanıt vermekte. Nörolojik açıdan daha ilerleyen günlerde sizlerle daha somut bilgiler paylaşabileceğiz. Kardiyak açıdan durumuna baktığımızda iyi kasılmakta. Bu nedenle hastamızın tansiyonu büyüğü 110, küçük tansiyon 60 civarında seyrediyor. Uzun bir zaman alacağını ve ciddi bir süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Septal bölgesinin bu kadar iyi kasılmasını sağ taraf açısından bizim için umut vermekte. Yoğun bakım süreçlerimiz bu şekilde devam ediyor. Araya hiçbir enfeksiyon girsin istemiyoruz. Bu açıdan koruyucu tedavilerimizi yine vermekteyiz. Üçlü antibiyotik almakta. Kendisinin idrar çıkışı iyi bir şekilde devam ediyor. Kısaca yoğun bakım süreci devam ediyor" dedi. - İSTANBUL