Üye Girişi
Haberler

Sırp vatandaşı Andela Yalçın, İslam'ı seçti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de yaşayan Sırbistan vatandaşı Andela Yalçın, Gazze'deki insanlık dramı ve Filistinli Müslümanların teslimiyetinden etkilenerek İslam dini hakkında yaptığı araştırma sonucunda Müslüman oldu.

Türkiye'de yaşayan Sırbistan vatandaşı Andela Yalçın, Gazze'deki insanlık dramı ve Filistinli Müslümanların teslimiyetinden çok etkilenerek İslam dini hakkında yaptığı araştırma neticesinde Müslüman oldu.

Bir süredir Türkiye'de yaşayan Sırbistan vatandaşı Andela Yalçın (28), Gazze'deki insanlık dramı ve Filistinli Müslümanların teslimiyetinden çok etkilenerek İslam dini hakkında araştırma yaptı. Müslüman olmaya karar veren Yalçın, Muğla Ula Müftülüğü'nde İlçe Müftüsü Ebubekir Tatlı ve şahitlerin huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve 'Melek' ismini aldı.

Muğla Müftüsü Müftüsü Ebubekir Tatlı'nın telkin ettiği Kelime-i Şehadet'i söylerken duygusal anlar yaşayan Melek Yalçın, İslam'ı seçtiği için huzurla dolduğunu belirtti. Yalçın'a, Müftü Tatlı tarafından İhtida Belgesi, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Hayatına yeni bir sayfa açmanın heyecanını yaşadığını belirten Melek Yalçın yaptığı açıklamada, Gazze'deki olayların kendisini derinden etkilediğini ve Filistinli Müslümanların inançlarına olan teslimiyetlerini gördükten sonra İslam dini hakkında araştırma yapmaya başladığını söyledi. Bu süreçte İslam'ın barış ve huzur dini olduğunu keşfettiğini ve Müslüman olma kararı aldığını belirten Yalçın, "İslam'ı seçtiğim için içimde büyük bir huzur ve mutluluk hissediyorum" dedi.

Müftü Ebubekir Tatlı ise, Melek Yalçın'ın Müslüman olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Melek kardeşimiz, İslam'ın barış ve sevgi dini olduğunu keşfederek Müslüman olma kararı aldı. Kendisine huzur ve mutluluk diliyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sırbistan Türkiye Gazze Yerel Yaşam Güncel Haberler

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Bakmadan Geçme

Lamine Yamal hangi takımda oynuyor, kaç yaşında, 16 yaşında mı? Malatya'da deprem mi oldu SON DAKİKA 10 Temmuz Çarşamba? FİFA merkezi nerede, hangi ülkede? 10 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Elazığ Valisi kim oldu? Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, nereli, kaç yaşında? Çanakkale Valisi kim oldu? Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kocaeli Valisi kim oldu? 10 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Malatya Valisi kim oldu? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon hesaplamalarına ilişkin eleştirilere yanıt

TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon hesaplamalarına ilişkin eleştirilere yanıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title