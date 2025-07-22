Siros Adası'nda Filistin Destekçisi Protestolar, İsrailli Turistleri Limana Almadı

Yunanistan'ın Siros Adası'nda Filistin destekçisi protestocular, İsrailli bir firma tarafından işletilen ve yaklaşık bin 600 İsrailli turisti taşıyan lüks yolcu gemisindeki yolcuların adaya ayak basmasına izin vermedi.

Yunanistan'ın Siros Adası'na uğrayacak olan yaklaşık bin 600 İsrailli turist gemide mahsur kaldı. Ada sakini yüzlerce Filistin destekçisi protestocu, adadaki limanda bir araya gelerek "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak Filistin bayrakları açtı. Eylemde limana yaklaşan ve İsrailli bir firma tarafından işletilen Crown Iris adlı lüks yolcu gemisindeki yolcuların karaya ayak basmasına izin verilmedi. Göstericiler yaptıkları açıklamada, "Eylemlerimiz, Gazzelilerle içinde bulunduğumuz dayanışmanın bir göstergesidir. Filistinliler kuşatma altındaki şehirlerinde bombalanmaya devam ederken İsrailli turistlerin başka yerlerde hoş karşılanması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Yolcu gemisi GKRY'ye yönlendirildi iddiası

İşletmeci firma tarafından yapılan açıklamada, "Yerel yetkililerle temas halindeyiz. Protestoların bir sonucu olarak yolcuların karaya çıkarılmasında küçük bir gecikme yaşandı. Limanda geçirilen süre buna göre uzatılacak ve gezileri bundan etkilenmeyecektir. Gemide silahlı polis yok, sadece olması gerektiği gibi İsrailli güvenlik personeli var. Gösterinin yarım saat içinde dağılacağı tahmin edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İsrail basını ise büyüyen protesto sonucunda işletmeci firmanın Crown Iris'in adada yolcu indirmekten vazgeçtiğini ve gemiyi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol şehrine yönlendirdiğini iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile görüştüğünü ve duruma müdahale edilmesini istediğini söyledi.

Crown Iris'in seferinde geminin Siros Adası'ndaki limanda 6 saat kalması ve bu zaman zarfında yolcuların gemiden inerek adada gezmesinin planlandığı öğrenildi. - ATİNA