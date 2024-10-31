Şırnak Üniversitesi Öğrencileri Kafeterya Kapatma Kararına Tepki Gösterdi

Şırnak Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki 7 kafe ve restoranın akşam saat 19.00'dan itibaren kapatılması kararı nedeniyle öğrenciler rektörlük önünde oturma eylemi yaptı.

Şırnak Üniversitesi kampüs alanı içerisinde bulunan 7 kafe ve restoranın üniversite yönetimi tarafından alınan karar ile akşam saat 19.00'dan sonra kapatılmasına üniversite öğrencileri tepki gösterdi. "Sosyal alanıma dokunma" sloganları atan öğrenciler, Üniversite Genel Sekreteri Mustafa Cabir Altıntaş'a Rektör Abdurrahim Alkış ile görüşmek isteklerini iletti. Genel Sekreter Altıntaş'ın öğrencilerin taleplerinin değerlendirmeye alınacağını, Rektör Alkış tarafından uygun görülmesi halinde görüşmenin gerçekleştirilebileceğini belirttiği öğrenildi. Öğrenciler, bunun üzerine rektörlük binası önünde sloganlar atarak oturma eylemi gerçekleştirdi. - ŞIRNAK