Şırnak'tan Medine'ye İlk Doğrudan Umre Uçuşu

Güncelleme:
Şırnak, Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın Medine kentine düzenlenen ilk doğrudan umre uçuşu bu gece gerçekleşecek. 194 kişi dualar eşliğinde kutsal topraklara hareket edecek.

Bu gece saat 00.00'da düzenlenecek uğurlama töreninin ardından umreye gidecek olan 194 vatandaş, dualar eşliğinde kutsal topraklara hareket edecek. Şırnaklı vatandaşlar, başka illere gitmek zorunda kalmadan ilk kez Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanından direkt olarak umre yolculuğuna çıkma imkanına kavuştu. AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanından Medine'ye umre uçuşları ilk kez gerçekleştiriliyor. Bu gece saat 00.00'da düzenlenecek uğurlama töreninin ardından 194 vatandaşımızı kutsal topraklara uğurlayacağız. Umre yolculuğuna çıkacak vatandaşlarımıza hayırlı, huzurlu ve bereketli bir ibadet diliyorum. Rabbim yapılan ibadetleri kabul eylesin." - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
