Şırnak'tan 45 kadın, Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları Projesi kapsamında Ankara'ya gitti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın koordinesi ile Bakanlık tarafından başlatılan 'Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları' kapsamında 45 kadın Şırnak'tan Ankara'ya uğurlandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatı ve İçişleri Bakanlığının himayesinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden daha önce tarihi ve kültürel yöreleri ziyaret edememiş kadın ve genç kızlara yönelik "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları" Projesi başlatıldı. Şırnak ve Ankara valilikleri işbirliğiyle gerçekleştirilen "Şırnak'ta Ankara'ya Huzur ve Kardeşlik Buluşması" Projesi çerçevesinde, Şırnak il ve ilçelerinden şehit yakınları, gaziler, terör mağduru anneler, genç kızlar, öğrenciler olmak üzere toplam 45 kişilik kafile Ankara'ya hareket etmek için merkez Adliye Meydanında bir araya geldi.

Şırnak Valisi Birol Ekici ve Vali Yardımcısı Talha Altuntaş'ın katılımı ile kafile için uğurlama töreni yapıldı. Vali Ekici kadınlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - ŞIRNAK