Şırnak'ta üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek

Şırnak'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstererek, Filistin'e destek açıklamasında bulundu.

Üniversite öğrencileri, İsrail tarafından Filistin'e yönelik saldırıları telin etme ve Filistinlilere destek vermek amacı ile basın açıklaması yaptı. Kampüs alanında toplanan öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Yusuf Kızılkaya, şer ittifakının, mazlum Gazze halkına tarihte benzeri görülmemiş gaddarlıkla saldırmakta olduğunu söyledi. Kızılkaya, "Filistinli kardeşlerimiz yaralandılar, şehit oldular, sürüldüler, göçe zorlandılar, zorla yerlerinden edildiler, açlıkla, susuzlukla sınandılar, öpmeye kıyamadıkları yavrularını toprağa verdiler. İşkencenin her türlüsüne maruz bırakıldılar. Küresel sistemin tüm acizliklerini bizzat yaşadılar. Ama zulme ve zalime asla boyun eğmediler. İnsanlığın onurunu savunmaya devam ettiler. Gazze'deki zulmün sona ermesi için özgür halklar kadar, özgür ülkelerin de ittifakına ve güçlerini birleştirmelerine ihtiyaç vardır. Yemen ve Lübnan'ın işgal rejimine karşı Gazze'nin yanında yer aldığı operasyonları bu gücün bir araya gelmesi ve diğer vicdan sahibi ülkelerin birleşmesi için zemin oluşturmuştur. Bu fırsat iyi değerlendirilerek Siyonist şer ittifakına karşı mazlumların hamisi ittifakının kurulmasını gerekli kılmıştır" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK