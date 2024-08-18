Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Rıfat Dönel göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tuğgenerallikten Tümgeneralliğe terfi ettirilen ve Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanı olarak atanan Rıfat Dönel göreve başladı.

2 Ağustos'ta imzalanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tuğgenerallikten Tümgeneralliğe terfi ettirilen Rıfat Dönel, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanı olarak atandı.

Tümgeneral Dönel, 2'inci Ordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Erman Kiraz Şırnak Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. - ŞIRNAK