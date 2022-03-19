Şırnak'ta şehitler anısına rafting yapıp Türk bayrağı ve pankart açtılar

ÇANAKKALE (İHA) - ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi Kato Dağı eteklerinde de ay yıldızlı bayrak açılarak kutlandı. Sporcular, buz gibi suda 6 kilometre kürek çekerek şehit ve gaziler için pankart açtı.

Kato Dağı eteklerinde bulunan Habur çayında sporcular, farkındalık oluşturmak için rafting yaparak 18 Mart'ı kutladı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferinin 107'nci yıldönümü münasebetiyle Aşağıdere köyünden Günyüzü köyüne kadar 6 kilometrelik mesafeyi nehir inişi yaparak raftingle kat etti. Sporcular, azgın ve soğuk suda şehit ve gaziler için kürek çekip ay yıldızlı Türk bayrağı ve pankartlar açtı.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, rafting sporcularını kutlayarak, kent genelinde spor faaliyetlerinin her alanında var olduklarını kaydetti. Ayar, "18 Mart Çanakkale Zaferi, zaferimize zafer katan yeni bir nesil var. Gururluyuz, mutluyuz. Sporu tabana yayıyoruz. İnşallah bu tür faaliyetlerimiz sıklıkla olacaktır" dedi.

Dernek Başkanı Serdar Gükçe, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü olduğunu hatırlatarak, etkinliği şehitlere ve gazilere armağan ettiklerini söyledi. Gükçe, rafting yapıp pankartlar açtıklarını, sporcu arkadaşlarıyla beraber anlamlı günü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şehitleri rahmetle andıklarını ifade etti.

Sporculardan Cihat Gükçe ise 18 Mart nedeniyle etkinlik yaptıklarını, nehir inişini şehitler anısına gerçekleştirdiklerini dile getirdi. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel