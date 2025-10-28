Haberler

Şırnak'ta Modern Yapılar Yükseliyor: Beytüşşebap'ta Yatırım Hamlesi

Güncelleme:
Güncelleme:
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, muhtemel depremlere karşı riskli binalar yıkılarak modern yapılar inşa ediliyor. Yeni 50 yataklı hastanenin yapımı ise yüzde 70 oranında tamamlandı.

Şırnak'ta muhtemel depremlerde riskli binalar yıkılırken yerine modern binalar yapılıyor. Beytüşşebap ilçesinde 50 yataklı hastanenin yüzde 70'i tamamlandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yatırımlar hız kazandı. Milyonluk ihalelerle dayanıksız binalar muhtemel bir depremde zarar vermemesi için çürük raporu sonrası yıkılarak yerine yenilerini yapıyor. İlçe devlet hastanesi yıkımı kararı sonrası 600 milyonluk projeyle yeni bir bina inşa ediliyor. 600 milyonluk dev yatırımla 50 yataklı ve ameliyatların yapılacağı lojmanlarında içinde olduğu bir yatırım ilçeye kazandırılıyor. Terör nedeniyle yıllardır yapılamayan yatırımlar huzur ve güvenin sağlanmasıyla ilçede birçok proje hayata geçiyor.

Beytüşşebap İlçe Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran ilçede yatırımların hız kazandığını eski binaların yerine yeni binaların yapıldığını söyledi. Kaymakam Taşkıran, "Beytüşşebap ilçemiz doğunun incisi konumunda yatırım konusunda teröründe vermiş olduğu etkiyle geç kalınmıştı çok şükür yeni yeni hız kazanan yatırım programları başladı. Eski hastanenin yıkımı başladı. Yeni hastane yapımı devam ediyor. 600 milyonluk bir ihale ile güzel bir çalışma başladı. Yüzde 60 bitti inşallah önümüzdeki yaz hizmete açılacak. İlçemiz genelinde içme suyu ve köy ana yolları sıcak asfalt çalışması yapıldı. 200 milyonluk ihalelerle bu sorunlar giderildi. İnşallah bu günden sonra silah sesleri yerini inşaat sesleri alacak. Beytüşşebap her geçen gün daha güzel hale gelecektir" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
