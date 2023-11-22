Şırnak'ta koyunu bagajda taşıdılar

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir koyunu hafif ticari aracın bagajına koyup, bagaj kapısı açık şekilde taşıdılar.

Silopi'de sürücüsü ve plakası belirlenemeyen hafif ticari aracın bagajına koyulan bir koyun, aracın bagaj kapısı açık bırakılarak taşındı. O anlar, başka bir araçtan cep telefonuyla çekildi. - ŞIRNAK