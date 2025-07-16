Şırnak'ta Göçerler Terörsüz Türkiye Sürecinde Kalıcı Olmak İstiyor

Şırnak'ta yaylada kalan göçerler, "Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte yurtlarında kalıcı olarak kalmak istiyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı 2650 rakımlı Faraşin Yaylası'ndaki Toptepe, Gölgeli ve Yamaçaltı köylerine dönen bölge halkı, yatırımlarını şehir yerine köylerinde yapmayı tercih etti. Terör örgütü PKK nedeniyle yıllardır köylerine gidemeyen, yılda sadece 3 ay çadırlarda kalan bölge halkı, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla köylerinde evler yapmaya başladı. Üç köyde kalan vatandaşlar, bölgeye alt yapı hizmetlerinin getirilmesi durumunda kış aylarında da evlerinde kalmak istediklerini anlattı.

Toptepe Köyü Muhtarı Haluk Işık, "Yatırımımızı köyümüzde yaptık, köyümüze yerleşmek istiyoruz. 26 yeni ev yapıldı. Köyümüzde kış aylarında kalmak istiyoruz. Bölgede en çok bizim köyde 40 bin küçükbaş hayvan var. Eğer şebeke gelirse kış aylarında kalacağız burada. Devletimizden köyümüzün eksiklerini gidermesini talep ediyoruz" dedi. - ŞIRNAK