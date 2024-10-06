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Şırnak'ta Gazze İçin Destek Gösterisi Düzenlendi

Şırnak'ta Gazze İçin Destek Gösterisi Düzenlendi
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Şırnak'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araç konvoyu ve yürüyüş düzenlendi. Şehr-i Nuh Platformu öncülüğündeki etkinlikte katılımcılar, 'Soykırıma lanet direnişe bin selam' sloganları attı. Hz. Nuh Camii'nde düzenlenen basın açıklamasında, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekildi, 365 gündür süren saldırılar kınandı ve destek çağrısı yapıldı. Program, dualarla sona erdi.

Şırnak'ta, İsrail'in saldırılarının 1 yıldır sürdüğü Gazze'ye destek için araç konvoyu, yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı.

Şırnaklılar, Şehr-i Nuh Platformu öncülüğünde Gazze'de devam eden katliamları telin etmek için "Soykırıma lanet direnişe bin selam" adlı araç konvoyu, yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. Şırnak merkezde araç konvoyu oluşturulurken, Cizre ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Hz. Nuh Camii'ne kadar yürüyen kalabalık, sık sık İsrail aleyhine sloganlar attı. Cami avlusundaki Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından platform adına açıklama yapan Nevzat Uysal, 365 gün önce başlayan saldırıda çocuk, yaşlı, genç demeden binlerce insanın katledildiğini ve tüm dünyanın buna sessiz kaldığını söyledi. "Aklın, idrakin ve vicdanın rafa kalktığı bu kör inanç, emperyalizmin desteği ile dünyayı bir cehennem çukuruna sürüklüyor" diyen Uysal, devamında şunları söyledi:

"Bugün insanlığın ikinci babası Nebi Nuh yanı başından Filistin halkının haklı mücadelesine ve direnişine destek olmak, Gazze'den sonra Lübnan'a sıçrayan, Yemen'i de hedef alan bu alçakça işgale, katliam ve soykırıma dur demek için buradayız. Birinci yılına giren soykırımı lanetliyor, Gazze'de direnen yiğitleri ve şehitlerimizi selamlıyoruz."

Program Cizre Müftüsü Süleyman Baran tarafından yapılan dua ile son buldu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Orta Doğu İsrail Gazze Yerel Cami

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