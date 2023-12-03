Şırnak'ta Engelliler Günü'nde İş İnşanı Engellileri Ağırladı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde iş inşanı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelleri yemekte ağırladı.

Silopi'de, 1 Nolu Aile Destek Merkezi koordinatörlüğünde bir araya getirilen engelliler için '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' programı düzenlendi.

Özel bir lokantada engellilerle ile bir araya gelen Silopili iş insanı, engellilere yemek ikramında bulunarak yakından ilgilendi.

1 Nolu Aile Destek Merkezi Koordinatörü Aylin Ökten, engellilere verdiği destekten ötürü iş insanı Cemal Ökten'e teşekkür ederek, "Özel günün vesilesiyle özel gereksinimli kardeşlerimizi ağırladık. Kardeşlerimizin yaşamlarında kolaylık sağlamak için elimizden gelen tüm çabayı sarf etmeliyiz. Aşılan her engel yarınlarımız için bir umut ışığıdır. Bu özel günde özel kardeşlerimizin mutluluğuna vesile olan ilçemizin hayırsever iş inşanı Cemal Ökten'e anlamlı jesti için çok teşekkür ederiz" dedi. - ŞIRNAK