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Şırnak'ta Araç Sayısı 2024 Yılında Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Şırnak'ta 2024 yılında araç sayısı 35 bin 785'e yükseldi. Şırnak'ta her 15 kişiye ortalama 1 araç düşüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı 2024 yılı motorlu kara taşıtları istatistiğini açıkladı. Buna göre, Şırnak'ta 2020 yılında 28 bin 917 olan araç sayısı 2024 yılında ise 35 bin 785 oldu.

Şırnak'ta araç sayısı 2019 yılında 28 bin 207, 2020 yılında 29 bin 34, 2021 yılında ise 29 bin 813, 2022 yılında 30 bin 12, 2023 yılında 32 bin 476, 2024 yılı temmuz ayında ise 35 bin 785'e ulaştı. 2024 yılı temmuz ayı itibariyle Şırnak'taki araçların türlerine göre dağılımı; 8 bin 34 otomobil, bin 386 adet minibüs, 191 adet otobüs, 5 bin 307 adet kamyonet, 10 bin 688 adet kamyon, 5 bin 711 adet motosiklet, 3 bin 428 adet traktör ve bin 40 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü. Böylelikle 570 bin 745 nüfuslu Şırnak'ta her 15 kişiye ortalama 1 araç düştüğü kayıtlara geçti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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