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Şırnak'ta Ameliyat Sonrası Sınav Başarısı

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Şırnak'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 2 gün kala başarılı bir ameliyat geçiren Remziye Erbey, dreni ile girdiği sınavda tıp bölümünü kazandı.

Şırnak'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 2 gün kala başarılı bir ameliyat geçiren Remziye Erbey, dreni ile girdiği sınavda tıp bölümünü kazandı.

Şırnak Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Sezer Aslan, Remziye Erbey'e perfore hidatik kist nedeniyle kapalı akciğer cerrahisi ile başarılı bir ameliyat gerçekleştirerek, sınava 2 gün kala Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetiştirerek hayallerinin ertelenmesini önledi. Remziye ile sınavdan 2 gün önce tanıştıklarını belirten Dr. Aslan, perfore hidatik kist nedeniyle kapalı cerrahi yaptıklarını ve göğüs tüpüyle sınava girmesi için ÖSYM ile yazıştıklarını söyledi. Remziye'nin kapalı cerrahi ve anestezi ekibinin ağrı kesici işlemleri ile ameliyattan 2 gün sonra dreni ile sınavına girdiğini aktaran Dr. Aslan, "2 hafta sonra kontrole geldiğinde ise karşı akciğerindeki kistinin de patladığını gördük ve yine kapalı yöntemle ameliyatını tamamladık. Sınav sonucu açıklandı ve artık o bir doktor adayı. Kendisini tebrik eder, hayatında sağlıklı günler dilerim" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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