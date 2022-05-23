Şırnak'ta 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi - Haberler

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Şırnak'ta 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şırnak'ta 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, EREN ABLUKA-5 operasyonu kapsamında 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte ölü geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, EREN ABLUKA-5 operasyonu kapsamında 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte ölü geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Bornova ve Çakırsögüt J.Komd.Tugay Komutanlıklarına bağlı komando birliklerince başlatılan EREN ABLUKA-5 operasyonu kapsamında, 23 Mayıs 2022 tarihinde Bestler Dereler bölgesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İçişleri Bakanlığı, Şırnak, Terör, Yerel, Haberler

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