Şırnak'ın yöresel yemekleri 'Nuh'un Sofrası'nda' tanıtıldı

Şırnak'ın geleneksel yemeklerinin tanıtılması için düzenlenen ve Şırnak Kadınların yaptığı yöresel yemekler "Nuh'un Sofrasında" tanıtımı yapıldı.

Şırnak Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Şırnak Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi ile hazırlanan yemekler, üniversitesi stadyumunda sergilendi.

Şırnak Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayşe İskenderoğlu, maksatlarının Şırnak'ın hem yöresel ürünlerini hem de unutulmaya yüz tutmuş ürünlerini yapıp burada hem tanıtmak hem sergilemek olduğunu söyledi. Bugün burada hem vatandaşların yemesini hem de dışardan gelen misafirlere Şırnak'ın yöresel ürünlerini tattırdıklarını belirten İskenderoğlu, bunu da gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sedat Çelik de, yüksekokul olarak Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü olduğunu ve bu bölümde yemekler pişirildiğini dile getirdi. Buradaki maksatlarının özellikle Şırnak'ın yöresel olarak hazırlanan, doğal olarak hazırlanan ve içerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan hala özgünlüğünü koruyan yemekleri ve ürünleri tanıtma amacı ile yapıldığını belirten Çelik, "Bundan sonraki süreçte daha büyük etkinlikler ve daha fazla ürünle bu etkinliklerin devam edeceğini ve etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şırnak'ın coğrafi işaretli ürünlerin "Şımşık" ve dolması vardı. Bunun yanında "Kadge dıfse Pekmezli" çörek dediğimiz tatlısı var. Onun dışında içli köfte "Kütlık" dediğimiz yemeğimiz vardı. Aynı zamanda Hz. Nuh'tan bu yana önemli olan aşure yapıldı ve onlar dağıtıldı" diye konuştu. - ŞIRNAK