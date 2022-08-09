Şırnak haber: Şırnak'ta göçerler yayla yolunda Şırnak yerel haberi... Şırnak'ta göçerler, Beytüşşebap ilçesindeki yaylaların yolunu tuttu. Şırnak'ta göçerler, Beytüşşebap ilçesindeki yaylaların yolunu tuttu. Göçerler dereleri geçerken belgeselleri andıran görüntüler oluştu. Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin yaylasında 5 ay boyunca kalan besiciler, 3 ay boyunca suyun debisinin düşmesini bekledikten sonra sürülerini başka bölgelere çıkarmak için derelerden geçiriyor. Görüntüler belgeselleri aratmazken tek sıra halinde dereyi geçen koyun ve keçiler, çobanlar eşliğinde başka yaylalara çıkmaya başladı. - ŞIRNAK İhlas Haber Ajansı / Yerel Beytüşşebap Şırnak Yerel Haberler

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