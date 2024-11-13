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Şırnak Cezaevinde Hükümlülere Yönelik Konser Düzenlendi

Şırnak Cezaevinde Hükümlülere Yönelik Konser Düzenlendi
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Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, hükümlü ve tutuklular için düzenlenen konser etkinliği, el emeği ürünlerin sergilenmesiyle birlikte gerçekleştirildi. Cezaevi müdürü etkinliğin topluma kazandırma çabalarının bir parçası olduğunu vurguladı.

Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara yönelik konser düzenlendi.

2013 yılında açılan Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü ve tutukluların yaptıkları el emeği ürünler sergilenerek, konser düzenlendi. Güzel Sanatlar Fakültesinden 25 öğrencinin verdiği konserde konuşan cezaevi savcılarından Deniz Şahin, bu tür etkinliklerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

Konser sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Serkan Kengil, "Ceza İnfaz Kurumumuzda tutuklu ve hükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması faaliyetleri kapsamında etkinlik oluşturduk. Üniversite öğrencileri burada bize konser verme konusunda destek vereceklerini bildirdi. Bizler de Cezaevleri Tevkif Genel Müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yaparak, izinlerimizi aldık. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri bize güzel bir müzik dinletisi oluşturdu. Aynı zamanda hükümlü ve tutuklularımızın bireyselleşmesi ve gerek atölyelerde, gerekse koğuşlarda oluşturmuş oldukları el sanatları sergimiz vardı. Tutuklu ve hükümlüler hem kendi geçimlerini sağlamış olacaklar hem de kendi el emeklerini sergilemiş olacaklar" dedi.

Konser programı, Şırnak Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Cumhuriyet Savcısı Deniz Şahin ve Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Serkan Kengil'in müzik grubuna teşekkür belgesi vermesi ile son buldu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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