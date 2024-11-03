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Sırbistan'da Tren İstasyonu Kazası Sonrası Protestolar

Sırbistan'da Tren İstasyonu Kazası Sonrası Protestolar
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Novi Sad'daki tren istasyonu kazasının ardından Belgrad'da yüzlerce kişi sokağa çıkarak hükümeti protesto etti. Göstericiler, yetkilileri ihmal ve yolsuzlukla suçlayarak Cumhurbaşkanı Vucic'i istifaya çağırdı.

Sırbistan'da tren istasyonunda meydana gelen kazanın ardından halk sokağa indi.

Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki tren istasyonunda çok sayıda kişinin ölümüne neden olan kazanın ardından yüzlerce kişi başkent Belgrad'da sokağa indi. Göstericiler, yetkilileri ihmal ve yolsuzlukla suçlarken, ellerini hayatını kaybedenlerin kanını temsilen kırmızıya boyadıkları görüldü. "Kan ellerinizde" ve "Yolsuzluk öldürür" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i istifaya çağırarak, "Vucic tutuklansın" sloganı attı.

Can kaybı 14'e yükseldi

Novi Sad kentinde 1 Kasım'da tren istasyonunun girişindeki çatının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükselirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Savcılık, müfettişlerin Ulaştırma Bakanı Goran Vesic de dahil kazayla ilgili 26 kişiyle görüştüğünü, önemli belgeleri ele geçirdiğini bildirdi. Savcılık, 14 kişinin daha sorgulanmak üzere çağrıldığını açıkladı. - BELGRAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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