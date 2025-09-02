Sinoplulardan Özgür Özel'in füze testleri sözlerine tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Sinop'taki füze atış testlerine yönelik sözleri, kentte yaşayan vatandaşlar arasında yankı buldu. Birçok Sinoplu, Özel'in açıklamalarını "yanlış" ve "talihsiz" olarak değerlendirerek, savunma sanayinin önemine vurgu yaptı.

Sinop'ta yaşayan Bayram Keskin, balıkçılığın sorunlarının füze atışlarıyla ilgisi olmadığını belirterek, "Ben balıkçılığı etkilediği kanaatinde değilim. Yıllardır Sinop'ta yaşıyorum 25 yıldır. Sinop'ta trol çekilmesi, küçücük hamsilerin yakalanması, balıkçılığın kökünün kurutulması gibi plansız bir balıkçılık uygulandı yıllardır. Atılan füze denemelerinin etki alanı kendi alanında birkaç kilometrelik bir alandır en fazla. Bunların yuva yaptıkları yerler derin sular değil zaten. Derin sulardan ben herhangi bir zarar gördüğünü düşünmüyorum ama sahildeki sığ sularımız bizim tam balıkların yumurta bıraktıkları yerler onlar biz Sinop halkı olarak sahip çıkmadık, çıkamadık. Ben füze ile ilgili olduğunu düşünmüyorum. Özgür Özel'in de kendisine anlatılanı tekrarladığını düşünüyorum. Onun da kendisinin bu konuda teknik bir donanımı, bilgisi olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Bir diğer Sinoplu vatandaş Rıdvan Akköy, "Bence yanlış olduğunu düşünüyorum. Herhangi olumsuz bir etki yaşatacağını düşünmüyorum. Denize etki yapacağını tahmin etmiyorum. Yani füze patladığı zaman havada gittiği için denizi etkileyeceğini sanmıyorum. Yani etrafta balıkçı teknelerine herhangi birine zarar verir amacından güderse güvenlik güçleri, Sahil Güvenlik bunlar müdahale ediyor, zaten o bölgeye yanaştırmıyorlar askeri bölüm olduğu için. Otellere olsun, kaldıkları yer, yedikleri, içtikleri hepsine faydası var. Herhangi bir olumsuzluk düşünmüyorum. Sinop'a yapılan her şey hizmet içindir. Yani burada yapılmış, devletimize yararlı herhangi bir şey yapıldığı zaman biz sakıncalı bir durum görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sinop'ta yaşayan Yılmaz Gültekin, güvenlik açısından konunun önemine dikkat çekerek, "Ben o ifadeye katılmıyorum. Çok basit bir cevap vermiş o bence yanlış. Bilmiyorum Özgür Özel haberlerden herhalde izlemiyor gündemi takip etmiyor galiba. Şimdi Netanyahu'nun İsrail'in Başkanı mıdır nedir o, o adam açıklama yapıyor. Hedefimiz Türkiye diyor. Savaşa savaşa alacağız diyor. Şimdi biz bunlara kalkıp balığı dürtüp bir savunma geliştirmeyelim mi? Şimdi bir vatandaşı, milleti neyle koruyacağız? Adamın bir tanesi de çıkıyor diyor ki; ya biz kimle savaşacağız. ya kardeşim Ukrayna-Rusya savaşıyor. 3 seneden beri savaşıyor. O zaman orada balık kalmadı demek ki. Adam neyle savunacak? Bizden oraya Ukrayna'ya silah satılıyor. Türk İHA'ları, SİHA'ları satılıyor. Dünya bunu görüyor. Bizi överken geliyor Özgür Özel basit bir cevapla. Sanki kamera şakası mı ya" diye konuştu.

Açıklamaları "talihsiz" bulan Yılmaz Şanlan ise, "Bence çok talihsiz bir açıklama oldu. Ana muhalefet liderinin savunma sanayi konusunda ülke güvenliği için, ülkenin caydırıcı gücü için, savunma sanayi bu kadar önemli bir durumdayken böyle bir açıklamayı çok talihsiz buluyorum. Savunma sanayi milli bir meseledir. Siyasetçilerin ve siyasetin üzerinde bir meseledir. Tabii ki balıkları, canlıları koruyalım ama önce biz insanımızı, devletimizi, coğrafyamızı korumak zorundayız. Karadeniz'deki kara sahanlığımızı, deniz sularımızı koruma için Sinop stratejik olarak, jeopolitik olarak önemli bir konumdadır. Burada da savunma sanayi adına füze rampalarının olması ülkenin geleceği adına, Türk milletinin güvenliği adına çok önemli bir konu, bu konuda herkes cümle kurarken siyaseten değil, milli menfaatleri düşünerek cümle kurması lazım. Belli ki tarih konusunda da biraz Sinop tarihi konusunda eksikleri var arkadaşların. Sinop 1850'lilerde bir baskın yiyor Rus donanması tarafından. Burada 2 bin 800 civarı şehit veriyoruz. 800 civarı binamız yakılıyor, yıkılıyor. Donanmamız yakılıyor. Sinop'un da geçmişinde böyle bir baskın durumu var. Bu tarihleri bu olayları göz önüne aldığımızda Karadeniz'de Sinop'un böyle bir üs olması bence doğru bir karar. Düşman kapıya dayandığında düşmana topunla, silahınla, cephanenle karşılık verirsin. Düşmanı lakerdayla ya da kalkanla ya da ton balığıyla ağırlama ya da karşılama lüksümüz yok. O yüzden silahımız, mühimmatımız ne kadar fazla olursa, ne kadar çağı teknolojisine, çağın şartlarına uygun olursa o kadar düşmana karşı caydırıcı oluruz. Yaz turizmini çok etkilemez ama kış turizmi için Sinop'a önemli katkılar sunduğunu düşünüyorum. Turizmci arkadaşlarla görüşmelerimizde bu konuda olumlu ifadeleri aldık. Tabii ki Sinop'ta yiyorlar, içiyorlar, kalıyorlar, konaklıyorlar, eğleniyorlar hepsi Sinop'a ekonomik olarak bir artı katar" şeklinde konuştu.

Ender Ünal da Özel'in sözlerini esprili bir dille eleştirerek, "Buna çocuklar güler. Yani balıklar eğer roket atışından korkuyorsa o zaman daha farklı şeylerde var denizlerde yapılan. Onlardan da trol avlarına, dip balıkçılığına bir çözüm bulsunlar. Bunlar bana komik geliyor" ifadelerini kullandı. - SİNOP