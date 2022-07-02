Sinoplu Vatandaş, Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nin Yolunu Özel Mülk Olduğu Gerekçesiyle Kapattı: "Devlet Kamulaştırırsa Yolu Açarız"

MUSTAFA USTA

Sinoplu Ferdi Poyraz Aslan, Erfelek Tatlıca Şelaleri'ne giden yolu özel mülk olduğu ve kamulaştırma yapılmadığı gerekçesiyle iş makineleriyle toprak yığarak ulaşıma kapattı. Aslan, "Devlet kamulaştırırsa o zaman yolu açarız. Diğer türlü biz yolu açmayız" dedi. Yolun kapanması nedeniyle vatandaşlar, şelale bölgesine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Sinop'un en önemli turistik yerlerinden biri olan 'Erfelek Tatlıca Şelaleleri' yolu, Ferdi Poyraz Aslan tarafından özel mülk olduğu gerekçesiyle ve kamulaştırma talebiyle iş makineleri ve toprak dökülerek ulaşıma kapatıldı. Yolu kapatan Aslan şöyle konuştu:

"DEVLET KAMULAŞTIRIRSA O ZAMAN YOLU AÇARIZ. DİĞER TÜRLÜ BİZ YOLU AÇMAYIZ."

"Burası bizim kendi arsamız. Yaklaşık 15-20 yıldır Erfelek Tatlıca Şelalesi olarak biliniyor. Buralarda işletmeler var; bizim yollarımız kamulaşmadı, paralar ödenmedi. Biz de bunu vali beye bildirdik. Ama burası hakkında bir çözüm üretemedi. Şelalenin olduğu geçit bize ait. Burası bizim yerimiz. Geçen sene de kestik biz bu yolu. Erfelek belediye başkanımız, ilçe başkanımız geldi. Onların hatırları için biz burayı açmıştık ama bu sene çözüm bulamadık. Şelale bir şahsa kiraya verilmiş. Bizim yerimizden paralar kazanılıyor ama bize bir ödeme yok. Biz de bu sebepten dolayı yolu kestik. Biz başvuruları yaptık. 'Buralar kamulaşmıyor' dendi. Şelale para kazanıyor ama biz bir şey görmüyoruz. Burası dedelerimizin yeri. Biz görmüyorsak kimsenin de görmesine gerek yok. Devlet kamulaştırırsa o zaman yolu açarız. Diğer türlü biz yolu açmayız."

Erfelek Takım Şelaleleri'ni ziyaret eden bir vatandaş ise, "Biz arabamızı çektik yürüdük. Biz genciz. Yürürüz. Fakat yaşlı insanlar da görmek istiyor böyle doğal güzelliği. Ama imkanları yok yürüyemiyorlar. Onlar için yolun açılması gerekiyor" diye konuştu.

Şelaleyi ziyaret eden bir başka vatandaş da "Ben Ankara'dan geliyorum. Şelale işletmesini aradım, yolun açık olduğunu söylediler. Ona göre yola çıktık, geldim. Buraya kadar geldik, yolun kapalı olduğunu gördüm. Toplamda 16 kişiyiz yaklaşık yarım saattir yürüyoruz, yolda bir minibüsten rica ettik. Bu mağduriyetimize yetkililere özellikle belirtmek istiyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:

*Ferdi Poyraz Aslan

*Vatandaşların tepkisi

*Detay görüntüler

ANKA / Yerel