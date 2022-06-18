Sinoplu Servis Şoförü: "Bazen Borçlu Gidiyoruz Eve. Dolu Gittiğimiz Zaman, Boş Gittiğimiz Zamanı Ancak Telafi Ediyor"

MUSTAFA USTA

Sinoplu servis şoförü Rıza Yalçın, akaryakıt zamlarına tepki gösterdi. Yalçın, "Şu anda para kazandığımız yok. Bırak parayı mazot bile çıkmadığı gün oluyor. Sıfır, elde var sıfır. Akşam bazen borçlu gidiyoruz eve. Dolu gittiğimiz zaman, boş gittiğimiz zamanı ancak telafi ediyor" dedi.

Sinop'ta, ilçeler arasında yolcu taşımacılığı yapan servis şoförü Rıza Yalçın, akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi. Yalçın, artan akaryakıt fiyatları nedeniyle zararına çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Zamlar bizi her türlü etkiledi. Şu anda para kazandığımız yok. Bırak parayı mazot bile çıkmadığı gün oluyor. Sıfır, elde var sıfır. Akşam bazen borçlu gidiyoruz eve. Vallahi dolu gittiğimiz zaman, boş gittiğimiz zamanı anca telafi ediyor. Ertesi güne yine bir şey yok. Ay sonunda elde var sıfır. Ay sonu hesaba baktığımız zaman hesap boş. Sen çalışma ben çalışma kim çalışacak. İnsanlarda hizmet bekliyorlar. Zam yaptık ama zam yapsan ne olacak. Bir sefer zam yaptık 5 defa mazota zam geldi. Bizim en son durağımız 35 lira, 40 kilometre. Benzin, mazot bizi kurtarmıyor, mümkün değil. Yani şimdi bizde full yolcu yok. Hangi saatte yolcu olacağı belli değil. Yolcu varsa o gün ki mazotu kurtardın. Yolcu olmazsa sıfır elde var sıfır dediğim gibi."

"ARABA YOLCU DOLSA DAHİ PARA KAZANAMIYORUZ"

Sinoplu servis şoförü Serkan Acar ise "Zam yaptık ama bir yandan zam geliyor. Geçen seneyle bu seneyi karşılaştırırsak 8 TL gibi bir ücret. Yani mazot parası şu anda 30-31 TL civarı oldu. Araba yolcu dolsa dahi para kazanamıyoruz. Gidiyoruz geliyoruz, depoya çalışıyoruz. Boşa çalışıyoruz. Böyle aile gelirine katkı olmaz ki. İmkanı yok sıfır yani. Hele de bir de çocuk okutuyorsan tamam hep yandın. 2 tane okuyan çocuğum var" dedi.

ANKA / Yerel