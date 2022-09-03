Sinoplu Okul Kıyafeti Satıcısı: "Geçen Sene 79,50 TL Olan İlköğretim Forması Bu Sene 139,50 TL Oldu"

MUSTAFA USTA

Sinop'ta okul forması satışı yapan Emre Özcan, okul kıyafeti fiyatlarında yaklaşık iki katı bir artış olduğunu belirterek, geçen yıl 79,50 TL olan kısa kollu formanın 139,50 TL'ye uzun kollusunun da 99,50 TL'den 169,50 TL'ye yükseldiğini belirtti. Vatandaşların alım gücünün düşük olduğunu kaydeden Özcan, geçen seneye göre satışların düştüğünü söyledi.

Yeni eğitim-öğretim yılı, 12 Eylül'de başlıyor. Sinop'ta okul kıyafeti satan esnaf, fiyatların artmasından şikayet etti. Satıcı Emre Özcan, şunları söyledi:

"3 ALACAĞINA 2 ALABİLİYOR"

"Geçen sene ilköğretim forması 79,50 TL'ydi. Bu sene aynı forma 139,50 TL oldu. Bu kısa kollu fiyatı. Uzun kollu forma 99,50 TL'ydi. Bu sene aynı forma 169,50 TL olarak satılıyor. Tabii piyasanın ve Türkiye'deki ekonomik şartlarla ilgili bu durum. Sonuçta bu ürünün ham maddesi iplik olduğu için bunlara da iyi bir yansıma geldi. Biz müşterilerimizi gözeterek minimum seviyede bir fiyatlandırma yaptık. Tabii geçen seneki oranlara göre yine de fiyatlardaki artışlardan dolayı müşterilerin alım güçleri düştü. Olumsuz tepkiler olabiliyor ama sonuçta vatandaşımız da bu tepkilere bu ürünler için değil diğer ürünler de olsun gıda olsun, temel ihtiyaçlarda olduğu gibi buna da bir alışkanlık sağlıyor. Ama tabi 3 alacağına 2 alabiliyor. 2 alacağına 1 alabiliyor. Bu gibi durumlar söz konusu. Olası bir durumda da zaten biz veya başka bir hayırsever vatandaş yardımcı oluyor. Geçen seneye göre satışlarımızda düşüş var. Adetsel anlamda bir düşüş sağladık. Bunu tam ölçemeyebiliriz ama bizim kendi öngörümüz olarak yüzde 5 veya yüzde 10 arasında düşüş sağlandığını öngörebiliyoruz."