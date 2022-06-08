Sinoplu öğrenci, '15 Temmuz' konulu resim yarışmasında Türkiye birincisi oldu - Haberler

Sinoplu öğrenci, '15 Temmuz' konulu resim yarışmasında Türkiye birincisi oldu Sinoplu öğrenci, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu ulusal resim yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Sinoplu öğrenci, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu ulusal resim yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Tüm Türkiye'den ilkokul öğrencilerinin katıldığı "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu resim yarışmasında Sinop'un Dikmen ilçesinde Şehit Bahattin Dolma İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Buğlem Büşra Sancaktaroğlu, Türkiye birincisi oldu. Minik öğrenciyi makamında ağırlayan İlçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, tebrik ederek hediye takdim etti. - SİNOP İhlas Haber Ajansı / Yerel Demokrasi Türkiye Yerel Haberler

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