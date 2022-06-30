Sinoplu Lokantacı: "Pirinci 12 Liraya Alıyordum, Şimdi 25 Lira. Bizim Pilav Yine 10 Lira. 20 Lira Yapsak Yiyen Yok, 10 Liraya Satsan Zarar Ediyorsun"

MUSTAFA USTA

Sinoplu lokanta işletmecileri artan maliyetlere tepki gösterdi. İşletme sahibi Sıtkı Tunçoğlu, "Kuru fasulye 15 lira dediğimde yemeyen insanlar var. Pirinci altı ay önce 12 liraya alıyordum şimdi 25 lira. Bizim pilav yine 10 lira. 20 lira yapsak yiyen yok, 10 liraya satsan zarar ediyorsun" dedi.

Sinoplu lokantacılar, maliyetlerin artmasından şikayet etti. İşletme sahibi Sıtkı Tunçoğlu, zamları fiyatlarına yansıtamadıklarını aktardı. Tunçoğlu, şunları söyledi:

"Biz zaten gelen zamları yemeklere yansıtamıyoruz. Örnek verecek olursak yüzde 100 zam gelmiştir ama biz bunun yüzde 40-50'sini ancak yansıtabiliyoruz. Hep gelirlerimizden gidiyor. Gün geçtikçe bizim kar marjımız düşüyor. İnsanlar da bunu sanki biz keyfimize göre zam yapıyoruz sanıyorlar. 6 ay önce bu işletmeyi açtığımda kıymanın kilogramı 80 liraydı şu an 140 lira. Bizim köfte 25 liraydı şimdi 30 lira. Aradaki fiyat farkını görün. Ben genel zammı yansıtsaydım 6 ay önce 20 liraya sattığımız ürün şimdi 40 lira olması gerekirdi.

Elektriğe gelen zam, doğal gaza gelen zam, ete gelen zam, sebzeye, gıda ürünlerine gelen zamları her gün yansıtmaya kalksak buraya ne müşteri gelir, ne de biz burayı açabiliriz. Bu sektörler ileride kesinlikle batacak.

Gelen müşteriler diyor ki, 'Yeni açtığınızda fiyatlar uygundu şimdi neden bu kadar fiyatları arttırdınız?' Ben fiyat arttırmadım. Ben fiyatı arttırmak ister miyim? Keşke elimden gelse ben onu yarı fiyatına değil daha düşüğüne verebilsem. Zamlar gelmeseydi de keşke aynı fiyatlardan devam etseydik. İnsanları mercimek çorbasını sorduklarında 15 lira dediğimde içemeyip giden insanlar var. Kuru fasulye 15 lira dediğimde yiyemeyen insanlar var.

Zamlar artık eskisi gibi yüzde 1, yüzde 2, yüzde 5 olmuyor. Yüzde 100 oluyor. Şeker fiyatlarını biliyorsunuz. 2-3 ay önce kaç paraydı? Daha dün yüzde 60- 70 zam geldi. İnsanlar ne yapsın? Pirinci 6 ay önce 12 liraya alıyordum şimdi 25 lira. Bizim pilav yine 10 lira. Açtığımızda da 10 liraydı şimdi de 10 lira. Biz nasıl işin içinden çıkacağız? 20 lira yapsak yiyen yok, 10 liraya satsan zarar ediyorsun."

"BİRAZ ZAM YAPTIĞIMIZDA MÜŞTERİ SAYIMIZ DÜŞÜYOR"

Birol Çil, "Aldığımız ürünler 3-4 katı zamlandı. Ama bizim yaptığımız zam yüzde 50-60 civarında bile yok. Alış gücümüz düştü. Satış olarak da kötü durumdayız. Memnun değiliz. Fiyata biraz zam yaptığımızda müşteri sayımız düşüyor. İnsanlar dışarıda yemek yemeye çekiniyorlar" dedi.

Sinoplu lokanta sahibi Kadriye Erol ise, "Son zamanlarda gelen zamlar felaket derecede farklı. Aldıklarımız 4-5 katını geçti. Herkes şikayetçi bu durumdan. Bizim yaptığımız zamlar fazla olmuyor. Kasap ve balıkhaneye göre zam yapıyoruz. Servislerimizde çok aşırı bir zam yok. Gelen müşterilerin kimisi şikayetçi kimisi de zamma karşı normal karşılıyor. Biz nasıl şikayetçiysek müşteri de şikayetçi" diye konuştu.

Sinoplu lokanta işletme sahibi Kadriye Erol, "Son zamanlarda gelen zamlar felaket derecede farklı. Aldıklarımız 4-5 katını geçti. Herkes şikayetçi bu durumdan. Bizim yaptığımız zamlar fazla olmuyor. Kasap ve balıkhaneye göre zam yapıyoruz. Servislerimizde çok aşırı bir zam yok. Gelen müşterilerin kimisi şikayetçi kimisi de zamma karşı normal karşılıyor. Biz nasıl şikayetçiysek müşteri de şikayetçi" diye konuştu.

"BİR ÇORBA OLMUŞ 30 LİRA"

Lokantaya yemek yemeye gelen müşteri Hatice Seçkin ise, "Ürünlerde artış var. Bugün piyasaya yapılan zamlara göre bugün ki yemeklerin fiyatı yüksek. Ben de kızıyorum zamlanmış diyorum ama işletme sahipleri ne yapsınlar? Evde yaptığınız ürünün malzemelerini marketten alın pişirin yine aynı maliyet tutar. Lokantalarda bir çorba olmuş 30 lira" dedi.

ANKA / Yerel