Sinoplu Kafe Sahibi Değer: "Gelen Zamları Müşteriye Yansıtmak Zorunda Kalıyoruz. Günde Bin Çay Satılırken Şu Anda 500 Çay Satıyoruz"

Sinoplu kafe sahibi Mahmut Değer, "Daha önce günde bin çay satılırken şu anda 500 çay satıyoruz. İşletmemizde 5 lira olan çay 8 lira oldu. Gelen zamları ister istemez vatandaşa yansıtmak zorunda kalıyoruz. Müşteri tepki veriyor ama bizim de yapacak bir şeyimiz yok" dedi. Kafe sahibi Gökhan Akça ise, "Çayın paketini ortalama 90 liraya alıyorduk. Şu anda 140 lirayı bulmak üzere. Bu zamlar bizi çok büyük derecede olumsuz etkiledi çünkü bu zamlar bizi doğal olarak zam yapmaya zorluyor" diye konuştu.

MUSTAFA USTA

Sinoplu kafe sahibi Mahmut Değer, "Daha önce günde bin çay satılırken şu anda 500 çay satıyoruz. İşletmemizde 5 lira olan çay 8 lira oldu. Gelen zamları ister istemez vatandaşa yansıtmak zorunda kalıyoruz. Müşteri tepki veriyor ama bizim de yapacak bir şeyimiz yok" dedi. Kafe sahibi Gökhan Akça ise, "Çayın paketini ortalama 90 liraya alıyorduk. Şu anda 140 lirayı bulmak üzere. Bu zamlar bizi çok büyük derecede olumsuz etkiledi çünkü bu zamlar bizi doğal olarak zam yapmaya zorluyor" diye konuştu.

Sinoplu kafe işletme sahipleri çaya gelen zamdan sonra fiyatları artırmak zorunda kaldıklarını bunun da satışlarıNI düşürdüğünü söyledi.

"BUNDAN MEMNUN OLMA GİBİ BİR LÜKSÜMÜZ YOK"

Kafe sahibi Mahmut Değer, şunları söyledi:

"Çayın kilogramını daha önce 85 liradan alıyordum. Şu anda 125 lira. Bu bizim toptan aldığımız fiyat ama perakende baktığın zaman 80 liraya aldığımız paketi şu anda 125 liraya aldık. Bu da çaya gelen zammın yüzde 43'ten fazla olduğunu gösteriyor. Yüzde 50'yi geçmiş bir zam. Daha önce günde bin çay satılırken şu anda 500 çay satıyoruz. İşletmemizde 5 lira olan çay 8 lira oldu. İster istemez vatandaşa yansıtmak zorunda kalıyoruz. Müşteri tepki veriyor ama bizim de yapacak bir şeyimiz yok. Personel gider, çaya gelen zamlar derken içecekler de zamlandı. Sadece onlar değil. Biz de mecburen fiyatlara yansıtmak zorunda kalıyoruz. Şu anda 17 tane personel çalışıyor. Onların maaşları, sigortaları derken bayağı bir külfet. Bir vatandaş olarak ekonomiyi iyi görmüyorum. Alım gücümüz düşüyor. Daha önce 80 liralık pakete 125 lira verdiğim zaman bundan memnun olma gibi bir lüksümüz yok. Aldığımız para, aldığımız aylık belli."

"BİZ ZAM YAPSAK YÜZDE 25'LERDE ZAM YAPACAĞIZ. GELEN ZAM YÜZDE 43"

Gökhan Akça ise şunları söyledi:

"Gelen yüzde 43'lük zamdan önce biz çayın paketini ortalama 90 liraya alıyorduk şu anda 140 lirayı bulmak üzere. Bu zamlar bizi çok büyük derecede olumsuz etkiledi çünkü bu zamlar bizi doğal olarak zam yapmamıza zorluyor. Biz zam yapamıyoruz, etkileniyoruz. Zam yapınca da müşteri etkileniyor. Biz çayı 7 liradan veriyorduk. Şu anda da 7 liradan veriyoruz ama çok kısa bir zaman içinde 10 lira yapmak zorundayız. Müşteri tepki verse de alıştı artık. Bizim kar marjımız düştü. Biz zam yapsak yüzde 25'lerde zam yapacağız. Gelen zam yüzde 43. Otomatik olarak yüzde 25 benden gitmiş oluyor. Her türlü zarardayım. Gelen zamları dengeleyebilmek için benim aynı oranda zam yapmam gerekiyor."