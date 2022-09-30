Sinoplu İkinci El Eşya Satıcısı: "2 Sene Önce 10 Tane Satıyorsak Bu Sene 1 Tane Satıyoruz"

Sinop’ta 18 yıldır ikinci el alım eşya alıp satan Bahattin Ermiş, artan maliyetler sonrası vatandaşların ikinci el eşyalara taleplerinin düştüğünü belirtti. Ermiş, "Şu anda artan maliyetlerden dolayı bizim işlerde sürüm yok. Tek tek satış var ama kâr oranımız tamamen düşmüş vaziyette. 2 sene önce 10 tane satıyorsak bu sene 1 tane satıyoruz" dedi.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta 18 yıldır ikinci el alım eşya alıp satan Bahattin Ermiş, artan maliyetler sonrası vatandaşların ikinci el eşyalara taleplerinin düştüğünü belirtti. Ermiş, "Şu anda artan maliyetlerden dolayı bizim işlerde sürüm yok. Tek tek satış var ama kar oranımız tamamen düşmüş vaziyette. 2 sene önce 10 tane satıyorsak bu sene 1 tane satıyoruz" dedi.

Sinoplu ikinci el eşya satıcısı Bahattin Ermiş, "Öğrencilerin talebi şu anda yok. Olmamasının da nedeni Sinop'ta boş ev bulunmamasından kaynaklanıyor. Tamamen yurtlar ve yazın pansiyon gibi kullanılan eşyalı evleri kiralama derdindeler. Evlerin pahalılığı tamamen piyasa şartlarına göre yüzde 300 artmış vaziyette. Eşyalı evlerde geçen yıl bin 250, bin 500 civarındayken şu anda 4 -5 binden aşağı ev bulmak mümkün değil" diye konuştu.

"VATANDAŞ İSYAN EDİYOR"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinoplu ikinci el eşya satıcısı Bahattin Ermiş şunları söyledi:

"Şu anda artan maliyetlerden dolayı bizim işlerde sürüm yok. Tek tek satış var ama kar oranımız tamamen düşmüş vaziyette. 2 sene önce 10 tane satıyorsak bu sene 1 tane satıyoruz. Mecburen zamlı almak zorundayız çünkü bu işi yapan birkaç arkadaşımız fiyat alarak vatandaşa satıyor. Yani gidip de bir evden bir eşyayı sen salla pattan almıyorsun. Vatandaşın araştırması karşısında sana deviriyor eşyayı. Şehir içinde en basit biz eşya alırken pikapları 50 liraya çalıştırıyorduk veya işçiyi günlük 50 liraya çalıştırıyorduk. Şimdi 150 liradan aşağı iş yapamıyorsun. Yani maliyeti arttırmış oluyorsun. 50 liraya çalıştırdığın işçiyi 150- 200 liradan aşağı çalıştıramıyorsun. Maliyetler katlamış oluyor. Biz de aldığımız eşyayı o maliyeti üstüne yükleyerek fiyat belirlemek zorunda kalıyoruz, kendi karımızla beraber. Vatandaş isyan ediyor. Tepkileri tamamen bu işlerin artık tamamen kabak tadı verdiği, geçinme derdinin çok yoğun olduğu, hayat şartlarının ağırlaşmasından dolayı ikinci ele her ne kadar rağbet görülse de fakat tamamen düşüş şeklinde olduğunu söyleyebilirim. Örnek verecek olursak tek kişilik bir baza yatak geçen yıllarda 500-600 lira civarındaydı. Şu anda 1350-1500 civarına çıkmış vaziyette. Piyasada talep meselesi. Birinci ellerin çok daha pahalı olması ikinci ellerdeki satışlarının alış fiyatlarını yükselmesinden kaynaklanıyor. Bir eşyayı 500 liraya bile aldığınızda 800 liraya dükkana koyabiliyorsunuz. Kendi karınızla da koyduğunuz zaman bin liradan aşağı satmanız mümkün değil."

"4 BİN 5 BİNDEN AŞAĞI EV BULMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Ermiş, "Öğrencilerin talebi şu anda yok. Olmamasının da nedeni Sinop'ta boş ev bulunmamasından kaynaklanıyor. Tamamen yurtlar ve yazın pansiyon gibi kullanılan eşyalı evleri kiralama derdindeler. Evlerin pahalılığı tamamen piyasa şartlarına göre yüzde 300 artmış vaziyette. Eşyalı evlerde geçen yıl bin 250, bin 500 civarındayken şu anda 4 -5 binden aşağı ev bulmak mümkün değil" dedi.

Görüntü dökümü:

*Bahattin Ermiş

*Detay görüntüler