Sinoplu hacı adayları dualarla uğurlandı - Haberler

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Sinoplu hacı adayları dualarla uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Osman Aksu - Yerel
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- Sinoplu hacı adayları dualarla uğurlandı Sinoplu hacı adayları hac görevini yerine getirmek için Suudi Arabistan'a uçtu.

- Sinoplu hacı adayları dualarla uğurlandı

SİNOP - Sinoplu hacı adayları hac görevini yerine getirmek için Suudi Arabistan'a uçtu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında iki yıldır yapılamayan hac ziyaretleri yeniden başladı. Sinop'tan Samsun-Çarşamba Havalimanı'na giden ilk hac kafilesi için tören düzenlendi. Sinop Alaaddin Camii'nde düzenlenen törene Sinop Müftü Yardımcısı Abdullah Salman ve hacı adaylarının yakınları katıldı. Uzun yıllardır hac görevini gerçekleştirebilmek için sıra bekleyen hacı adayları duygu dolu anlar yaşadı.

Düzenlenen törende konuşan Sinop Müftü Yardımcısı Abdullah Salman, "Rabb'imize sonsuz hamdüsenalar olsun. Yüce Rabb'imize ne kadar çok şükretsek azdır. Dünyanın kalbi olan, bütün camilerin merkezi olan, bütün Müslümanların kıblegahı olan Beytü'l Haram Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere dünyanın merkezi olan, dünyanın kadim medeniyetlerine ve bütün peygamberlerin beşiği olan o mübarek topraklara gitme şerefini tekrar bizlere lütfeden yüce Rabb'imize şükürler olsun" dedi.

Hacca giden Havva Aksu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Allah kısmet ederse buradan Çarşamba'ya, Çarşamba'dan da Arabistan'a hac görevimizi yapmaya gidiyoruz. Hacca ilk defa gidiyorum. Umre'ye 2 kere gittim. Allah nasip etti. Hac şimdi nasip oldu çok şükür. 13 sene oldu yazılalı. Gece heyecandan uyuyamadım. Allah inşallah hacı olup da dönmeyi nasip eder" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Yerel

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