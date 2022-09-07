Sinoplu Gezi Teknesi Kaptanı: Mazota Çalışıyoruz. Bir Bidon Mazotu 700 Liradan Aşağı Dolduramıyoruz. Onunla da İki Tur Ancak Atabiliyoruz

MUSTAFA USTA

Sinop'taki gezi teknesi işletmecileri, artan maliyetlere tepki gösterdi. Gezi teknesi kaptanı Kadir Dinçer, "Mazota çalışıyoruz. Bir bidon mazotu, geçen sene 100 liralık doldurduğumuz yerde şu anda 700 liradan aşağı dolduramıyoruz. Onunla da zaten iki tur ancak atabiliyoruz" dedi.

Sinoplu gezi teknesi işletmecileri ve çalışanları, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Gezi Teknesi Kaptanı Kadir Dinçer, şunları söyledi:

"MAZOT YAKLAŞIK 30 LİRA OLDUĞU İÇİN KAFA KAFAYA KARŞILADI"

"Haziran ve temmuz ayları kötü geçti. Hava kötüydü, Sinop'ta kimse de yoktu. Temmuz biraz zayıftı. Ağustosta biraz iyi geçti ama mazot çok yüksek. Bizim zaten turlarımız kişi başı 40 lira. Mazot da yaklaşık 30 lira olduğu için kafa kafaya karşıladı. Memnun değiliz. Cezaevimiz de kapalı. Gelenler mantı yiyip geri dönüyorlar. Şelale bir ara kapalıydı, sonra açıldı. Cezaevi de kapalı olduğu için fazla gelen olmadı bu sene. İnşallah seneye daha güzel olmasını diliyoruz. Aşağı yukarı 25 gün falan güzel iş yaptık. Şu anda bile günde 1-2 tur zorla çıkıyoruz. Kazandığımız, kafa kafaya oldu. Kenara para koyamadık. Mazota çalışıyoruz. Bir bidon mazotu, geçen sene 100 liralık doldurduğumuz yerde şu an da 700 liradan aşağı dolduramıyoruz. Onunla da zaten iki tur ancak atabiliyoruz."

"80-90 LİRA OLMASI GEREKEN YERDE BİZ 40 LİRAYA YOLCU ÇEKİYORUZ"

Gezi teknesinde çalışan Engin Kan ise şöyle konuştu:

"Bu seneki sezon çok yaman geçti. Bunda insanların hem ekonomik şartları hem de Sinop'a olan rağbet, esnaftaki rayiç bedel sorunlarının turizmi olumsuz yönde etkilediğini söyleyebilirim. Dolayısıyla bizi de olumsuz yönde etkiledi. Geçen sene turlarda kişi başına 20-25 lira alıyorduk. Mazot 6 buçuk liraydı. Bu sene kooperatif fiyatı 40 lira kişi başı. Normalde mazot 22-25 lira. Yani bizim fiyatımızın 80-90 lira olması gereken yerde biz 40 liraya yolcu çekiyoruz. Yolcu buna bile şikayet ediyor. Buna bile itiraz ediyor. 'Çok' diyor, pazarlık yapıyor. Yolcuyu almakta zorlanıyoruz. Emeğimizin karşılığını almak da zorlanıyoruz. Birçok yerde çocuklara indirim yapıyoruz. Bazı çocuklardan ücret almıyoruz. 4, 5, 6 kişilik gruplardan 1-2 kişi ücreti almıyoruz. Neticede hepsi, bizim totalde yevmiyemizi etkiliyor. Bugün 5 kişilik bir aileden birisinden ücret almadığın zaman, 20 tane aile binse akşama kadar 20 tane kişiden almamış oluyorsun. Dolayısıyla 20 kişiyi bedava getiriyorsun. Bu da senin yevmiyene yansıyor. Cebine giren paraya yansıyor.

"HAVA ESİM GÜNLERİ HARİCİNDE YARISINI ÇALIŞTIK"

Haziran ayı çok bozuk geçti. Bayramdan sonra bir boşluk oldu. Daha önceki senelerde bayram bağlıyordu tatile. Bu sene biraz daha geriye gittiği için bayram bağlamadı. Haziran ayı hava çok bozuk geçti. İnsanlar gelmediler. Okulların geç kapanması yine aynı şekilde insanların gelişini etkiledi. Biz, burada yaklaşık 11-12 tekneyiz. İki grup halinde çalışıyoruz. Bir gün çalışıyoruz, bir gün çalışmıyoruz. Dolayısıyla biz de temmuz ve ağustos ayının hava esim günleri haricinde yarısını çalıştık. Bu da totalde taş çatlasa bir ay yapıyor. Sinop yazı bu kadar. Emeğimizin karşılığını almıyoruz. Ben, burada sabahtan akşama kadar yolcu topluyorum, insanlara yardımcı oluyorum. İnsanlara yaptığımız iş hakkında brifing veriyorum. Bütün yazın güneşi üzerimizden geçti. Dünyayı verseler değişmez. Karşılığını ödemez yani. Biz yapıyoruz, ekmek parası bu. Mücadelemize devam edeceğiz. Severek de yapıyoruz. İnsanlara hizmet etmek, onlarla iletişim kurmak, onların mutlu ayrıldığını görmek hoşumuza gidiyor. İnsanlar tekneye her ne kadar binmekte ücret dolayısıyla zorlansalar da aldıkları hizmetten memnun olarak ayrılıyor ve giderken de güler yüzle gidiyorlar."

Görüntü dökümü:

*Kadir Dinçer

*Engin Kan

*Detay görüntüler