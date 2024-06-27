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Sinoplu Balıkçılar Lakerda Fiyatlarının Yükselmesinden Şikayetçi

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Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, lakerda fiyatlarının yükselmesi ve balığın az olması nedeniyle satışların azaldığını belirtti.

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Kilogramlık kavanozlarda lakerda yapan Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, "2 kilogramlık kavanozların fiyatı bin 200 lira. 2 sene önce 250 liraydı. Palamut ve toriğin bu sene hiç olmayışı ve ayrıca balığın kendisi zaten 800 lira civarında. Bunun maliyeti de var. İçindeki sıvıyağ, tuz, suyu, elektriği var. Bize de 200 lira civarında para kalıyor zaten. Daha önceki yıllarda 300 kavanoz satıyorduk ama bu sene bayağı bir az. 100-150 kavanoz anca sattım. Şu an insanların maddi durumları çok iyi değil. O yüzden almakta zorluk çekiyorlar" dedi.

Sinoplu balıkçılar, 2 kilogramlık kavanozlarda lakerda yapmaya devam ediyor. Palamudun irisi ya da torikten yapılan lakerda için ilk olarak dilimler halinde kesilen balıkların omurilikleri, ince uçlu telle temizleniyor. Balıklar temizlenmesinin ardından 3 gün tuzlu ve buzlu suda bekletiliyor. Ardından lakerdanın en önemli kısmı olan tuzlama işlemine geçiliyor. Tuzlanan balıklar, buzdolabına kaldırılıyor. Dinlenmeye alınan balıklar, daha sonra kavanozlara konularak hazır duruma getiriliyor. Kentte 2 kilogramlık lakerdalar bin 250 TL'ye satılıyor.

"2 kilogramlık kavanozların fiyatı bin 200 lira. 2 sene önce 250 liraydı"

Sinoplu Balıkçı İbrahim Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Lakerda biraz zahmetli bir olay. Önce balığın sağlam olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Gırgır palamutu, gırgır toriği olması çok önemli. Daha sonra kesim aşamasında kafayı ve kuyruğu atıyoruz, özellikle orta bölümlerinden yapmak için gayret ediyoruz. 8 ila 10 gün arasında bir işlemi var. Kanını ve iliklerini alıyoruz. Sularını sürekli olarak değiştiriyoruz. Daha sonra 4'üncü günde tuza yatırıyoruz. Bu ayda olmasının sebebi ise biz bunu önceden dolabımıza atıyoruz. Bekleyince daha güzel oluyor. Bu zamanlarda azar azar çıkartıp yapıyoruz. İhtiyacı olan sürekli müşterilerimiz var, onlar için hazırlayıp gönderiyoruz. 2 kilogramlık kavanozların fiyatı bin 200 lira. 2 sene önce 250 liraydı. Palamut ve toriğin bu sene hiç olmayışı ve ayrıca balığın kendisi zaten 800 lira civarında. Bunun maliyeti de var. İçindeki sıvıyağ, tuz, suyu, elektriği var. Bize de 200 lira civarında para kalıyor zaten. Daha önceki yıllarda 300 kavanoz satıyorduk ama bu sene bayağı bir az. 100-150 kavanoz anca sattım. Şu an insanların maddi durumları çok iyi değil. O yüzden almakta zorluk çekiyorlar."

Kaynak: ANKA / Yerel

Gündoğdu Sinop Balıkçılık Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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