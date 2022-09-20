Sinop yerel: Sinop'ta Aniden Alev Alan Araç Söndürüldü
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Sinop yerel haberi | Sinop'ta seyir halindeki bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
MUSTAFA USTA
Sinop'ta seyir halindeki bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Sinop Boyabat karayolu Dranaz mevkiinde seyir halindeki bir aracın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle aniden yangın çıktı. Sürücüsü C.E'nin yol kenarına çektiği araç, kısa sürede alevler içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Aracın yandığı anlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Görüntü dökümü:
*Aracın alev alması
Kaynak: ANKA / Yerel