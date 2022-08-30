Sinop yerel haberleri... Türkeli'de 30 Ağustos Zaferi kutlamaları

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programa, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Enis Şadi Saka, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na kaymakamlık ve belediye başkanlığı çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Jandarma Astsubay Çavuş Halil İbrahim Kaçar, tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Kaçar, yaptığı konuşmada, "Bu zafer; Ulu önder Atatürk'ün önderliğinde çekilmiş milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, dünyanın en güçlü ordularına karşı elde edilen, hürriyet ve bağımsızlık aşkı ile yanan bir milletin sarsılmaz azim ve inancının zaferidir. Bu zafer; ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak, hatta yok etmek isteyen güçler tarafından yıllar boyunca sinsice hazırlanan planların o gün için sonuncusu olan Sevr paçavrasının yırtılıp atıldığı bugün, bu toprakların hakiki ve sonsuza kadar tek sahibi olan yüce Türk milletinin ve kahraman Türk ordusunun bağımsızlığı ve hürriyeti söz konusu olduğunda, nasıl şahlandığının tüm dünyaya gösterildiği yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı, tarihte benzerinin bulunmadığı eşsiz bir zaferdir. Türk tarihine altın harflerle yazılmış olan bu zaferin 100. yıl dönümünde böyle bir milletin bağrından çıkan Türk ordusunun mensubu olmakla gurur duyuyoruz" dedi.

Törenin ardından Türkeli Kaymakamlığı'nda tebrik kabulü yapıldı. Tebrikat merasiminin ardından program sona erdi. - SİNOP