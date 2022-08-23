Sinop yerel haberleri... Sinoplu Gemi Maketi Satıcısı: "Alışveriş Düştü de Düştü, Ticaretimiz Sıfırlandı"

MUSTAFA USTA

Sinop'a kruvaziyer gemilerin yeniden gelmesiyle birlikte satışlarda artış olacağını düşünen gemi maketi satıcıları hayal kırıklığı yaşıyor. Bu yıl gemiyle gelen turistlerin alışveriş yapmadıklarını belirten satıcı Halit Akmanoğlu, "5 gemiden 5 kişi zor almıştır. Aldı diyelim birinci dereceden. 6. kişi yoktur. O zaman alışverişler biraz daha farklıydı. Şimdi biraz daha düştü. Düştü de düştü. Günden güne de düşüyor. Ticaretimiz sıfırlandı" dedi.

Sinop'a gemi maketi satıcıları, satışların düşüklüğünden şikayet etti. Satıcı Doğan Ülgen, yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı:

"DAHA ÖNCEKİ YILLARDA GELEN GEMİLERDEN MEMNUNDUK"

"Gemiler uzun bir süreden sonra tekrar gelmeye başladılar. Gemi maketlerine çok aşırı talep olduğunu söyleyemeyiz. Ama hiç de sıfır anlamına gelmesin bu. Bu grup belki hep Rus potansiyeli olduğu için ilgilenmiyorlar ama daha önceki yıllarda gelen gemilerden oldukça memnunduk. Hatta büyük büyük koliler yapıp, sandıklar yapıp gemiyle götürdüklerini yaşadık. Aldıkları ürünler küçük ürünler. Taşıma sıkıntısı var belki ondan dolayı almıyorlar. Seramik ürünlere daha çok ilgi duyuyorlar. Eczanelerde vitamin ya da tekstil, spor mağazalarına gidip oralardan alışveriş yaptıklarını biliyoruz. Tamamen ilgi duymaları ya da duymamaları diye düşünüyoruz ama biz de buna acaba hazır mıyız? Onların beklentisine yönelik ürünler ne yapabiliriz? Bunun aslında araştırmasını yapmamız lazım. Sinop için bence ciddi bir potansiyel. Bu potansiyeli iyi değerlendirmek lazım. Kimilerine göre son birkaç gündür duyuyoruz. 'Sinop'a ne getiriyor? Ne bırakıyor? Ne gereği var?' gibi söylemler de var. Ben bu söylemlere bir turizmci olarak karşıyım. Belki bu gruplar ilgi duymuyor ama biz belki ürün profilimizi değiştirirsek, modellerimizi değiştirirsek onların ilgi odağı olacak ürünleri çıkartırsak olmaması mümkün değil çünkü bizim yaptığımız ürünler bütün dünyaya gidiyor. Biz kendimiz de ihracat yapıyoruz."

"ÇOK ZORLA KAZANIYORUZ"

Gemi maketi satıcısı Halit Akmanoğlu, "Alışverişler çok durgun. Çünkü neden? 5 gemiden 5 kişi zor almıştır. Aldı diyelim birinci dereceden. Altıncı kişi yoktur. O zaman alışverişler biraz daha farklıydı. Şimdi biraz daha düştü. Düştü de düştü. Günden güne de düşüyor. Ticaretimiz sıfırlandı. Buranın günlük gideri bin liraysa bin lirayı kazanırken çok zorla kazanıyoruz. Öyle bir sıkıntımız var" dedi.

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*Doğan Ülgen

*Halit Akmanoğlu

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