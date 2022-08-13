Sinop yerel haberleri: Sinoplu Balıkçılar 1 Eylül'e Hazırlanıyor: "Balıkçının Anormal Bir Gideri Var. Bu Masraflar Bu Şekilde Olduğu Sürece Balıkçının İşi Çok Zor"

Sinop haberi: Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle "vira bismillah" diyecek balıkçılar, yeni sezona hazırlanıyor. Sinoplu balıkçı Erdal Batmaz; “Geçen sene 5 lira olan mazot şu an 20-25 lira civarında. Geçen sene 7 lira olan balık kutusu şu an 25 lira civarında. 80 lira olan avların kilosu yaklaşık 200 lira civarında. Balıkçının anormal bir gideri var. Bu masraflar bu şekilde olduğu sürece balıkçının işi çok zor” dedi.

MUSTAFA USTA

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle "vira bismillah" diyecek balıkçılar, yeni sezona hazırlanıyor. Sinoplu balıkçı Erdal Batmaz; "Geçen sene 5 lira olan mazot şu an 20-25 lira civarında. Geçen sene 7 lira olan balık kutusu şu an 25 lira civarında. 80 lira olan avların kilosu yaklaşık 200 lira civarında. Balıkçının anormal bir gideri var. Bu masraflar bu şekilde olduğu sürece balıkçının işi çok zor" dedi.

Av yasağı boyunca demirledikleri teknelerinin ve denize bırakacakları ağlarının bakım ve onarımını tamamlayan balıkçılar, 1 Eylül'e sayılı günler kala hazırlıklarına devam ediyor.

Sinoplu balıkçı Erdal Batmaz, "Geçen seneye nazaran bu sene palamut avcılığı yönünde işaretler çok iyi. Ama tabi denize çıkmayınca bir şey diyemeyiz. Başta mazot ve balıkçının av, araç, gereç, kumanya masrafları, balık kutuları masrafları anormal bir artış yaptı. Geçen sene 5 lira olan mazot şu an 20-25 lira civarında. Geçen sene 7 lira olan balık kutusu şu an 25 lira civarında. 80 lira olan avların kilosu yaklaşık 200 lira civarında. Balıkçının anormal bir gideri var. Bu masraflar bu şekilde olduğu sürece balıkçının işi çok zor" dedi.

Batmaz, "Vatandaşın da alım gücü haliyle düştü. Ucuz balık satılamayacak. Bu sene palamudun tanesini 20-25 liradan aşağı yiyemez vatandaş. 20-25 liranın altında fiyatlardan satıldığı zaman balıkçı para kazanamayacak bu giderlerden. Hamsinin kilosu azlığına, bolluğuna bağlı ama 30 liradan aşağı bu sene zor olur. Onun için bu fiyatlar vatandaşı etkileyecek" diye konuştu.

"50 LİRALIK ZEYTİNYAĞINI ŞİMDİ 150 LİRAYA, 150 LİRALIK TÜPÜ 300 LİRAYA KULLANIYORSAK ÇARE YOK"

Batmaz, "Palamut'u vatandaşın alması biraz sıkıntı. Çok tutulursa balıkçı satmak zorunda. 25 lira diyoruz da 20 liraya düşecek belki. Vatandaşı avcı idare etmez belki ama balığın elde kalacak hali yok. Balık mecbur satılacak. Vatandaş da biraz alışacak artık. Diğer ürünleri nasıl vatandaş 50 liralık zeytinyağını şimdi 150 liraya, 150 liralık tüpü 300 liraya kullanıyorsak çare yok. Her şeyin arttığı gibi bu da artacak" dedi.

"ZATEN BALIKÇI ZARAR EDİYOR. HEP ZARAR EDER"

Sinoplu balıkçı Rahmi Aktı ise "Çok büyük etki yapacak. Geçen sene mazot 10 liraysa bu sene 25 lira. Balık fiyatları düşük olursa balıkçı zarar eder. Zaten balıkçı zarar ediyor. Hep zarar eder. En kötü durumda balığın 20 lira olması lazım. 20 liradan aşağı düştüğü zaman balıkçı, gemici, mal sahibine bir şey kalmaz. Vatandaş gidip balığı balıkhaneden alacak ama bizim de mazotumuz yanacak. Çalışanların sigortaları var" diye konuştu.