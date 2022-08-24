Sinop yerel haberleri | Sinoplu Ayakkabı Tamircisi: "6 Ay Önce 15 Liraya Aldığım Yapıştırıcı 30 Lira Oldu, 1,5 Aydır da Gelmesini Bekliyorum"

MUSTAFA USTA

Sinop'ta 41 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Hayri Özdemir, son 1,5 yıldır artan maliyetler ve malzeme temini konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Benim 1 liraya aldığım iğne kimisi 5 lira oldu. 4 liraya aldığım 40 lira oldu. 6 ay önce aldığım yapıştırıcı 15 liraydı, şu an 30 lira. 1 buçuk aydır da gelmesini bekliyorum" dedi.

Sinoplu ayakkabı tamircisi Hayri Özdemir, maliyetlerin artmasından yakındı. Özdemir, yaşadığı zorlukları şöyle anlattı:

"6 AY ÖNCE ALDIĞIM YAPIŞTIRICI 15 LİRAYDI, ŞU AN 30 LİRA"

"Benim 1 liraya aldığım iğne kimisi 5 lira oldu. 4 liraya aldığım 40 lira oldu. Biz burada iğne üretmiyoruz. Tabi iğneyi satın alıyoruz. Mecburen de müşteriye yansıtıyoruz. Bizim de gelirimiz düşüyor bu arada. Dükkana giren paranın miktarı yükseliyor ama çıkan çok daha fazla. Geçen seneye göre sıkıntı büyük. Hatta geçen seneden başladı sıkıntılar. Geçen sene Eylül ayından bu yana malzemede de sıkıntı var. Ham madde kaynaklı malzeme sıkıntısı var. En kötü zamanımız son 1 buçuk yıl. Malzemecilere sorduğumuzda ham madde sıkıntısı ve ithalatta büyük sıkıntı var. Döviz kurlarının oynamasıyla 'ham madde getiremiyoruz' kelimesiyle karşılaşıyoruz. Onu da biz ne kadar doğru ne kadar eğri bilmiyoruz tabi. 6 ay önce aldığım yapıştırıcı 15 liraydı, şu an 30 lira. 1 buçuk aydır da gelmesini bekliyorum."

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*Hayri Özdemir

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