Sinop yerel haberleri... Sinop'ta Kesilen Çam Ağaçları Tepki Çekti

Sinop haber: Sinop’un merkeze bağlı Kozcuğaz köyü Sakça mahallesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gece saatlerinde kesilen çam ağaçları vatandaşlar tarafından tepki çekti.

MUSTAFA USTA

Sinop'un merkeze bağlı Kozcuğaz Köyü Sakça Mahallesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gece saatlerinde kesilen çam ağaçları vatandaşlar tarafından tepki çekti.

Edinilen bilgiye göre, olay bu hafta içi gece saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gece saatlerinde kesimleri yapılan çam ağaçları halatlara bağlanarak kamyonetlerle götürüldü. Ağaçlarda bulunan halat izleri ise kameralara yansıdı.

"BURADA BİZİM BİLGİMİZ DIŞINDA KAÇAK KESİM OLMUŞTUR"

Sinop Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Burada bizim bilgimiz dışında kaçak kesim olmuştur. Bize Sakça köyü ile ilgili ihbar geldi. Ekiplerimiz burası ile ilgili araştırma ve çalışmalarını devam ettiriyor" denildi.