Sinop yerel haberleri | Sinop'ta Doğal Gaz Patlaması: Bir Kişi Yaralandı - Haberler

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Sinop yerel haberleri | Sinop'ta Doğal Gaz Patlaması: Bir Kişi Yaralandı

Gelen Sinop haberine göre Sinop’ta bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında bir kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle apartmandaki ve karşı binadaki bazı evlerin camları kırıldı.

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MUSTAFA USTA

Sinop'ta bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında bir kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle apartmandaki ve karşı binadaki bazı evlerin camları kırıldı.

Olay, saat 18.15 sıralarında Ada Mahallesi Kızıltoprak Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sekiz katlı bir apartmanın zemin katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şoka giren vatandaş, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri ile itfaiye ve doğal gaz firması ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

ANKA / Yerel

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