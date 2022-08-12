Sinop yerel haberleri: Boyabat'ta sağanak: Yollar göle döndü
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Gelen Sinop haberlerine göre Boyabat'ta sağanak: Yollar göle döndü Sinop'un Boyabat ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı mahallelerde su baskını meydana geldi, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Boyabat'ta sağanak: Yollar göle döndü
SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı mahallelerde Su baskını meydana geldi, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Akşam saatlerinde Boyabat'ta yaşanan yağış sonrası ilçede bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi. Ana yollarda yer yer araçların lastik boyuna ulaşan su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı.
İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen - Yerel