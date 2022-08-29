Sinop yerel haberi | Sinop'ta Kadın Cinayeti

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Sinop haberi... Sinop’un Boyabat ilçesinde yalnız yaşayan Sultan Karaaslan (48) dün gece evinde bıçaklanarak öldürüldü. Evden çıktığı tespit edilen şüpheli Akif A. (47) yakalanarak gözaltına alındı.
MUSTAFA USTA
Sinop'un Boyabat ilçesinde yalnız yaşayan Sultan Karaaslan (48) dün gece evinde bıçaklanarak öldürüldü. Evden çıktığı tespit edilen şüpheli Akif A. (47) yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, dün gece saatlerinde Boyabat'a bağlı Gökdere Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Sultan Karaaslan'ı (48) kanlar içinde yatarken gören çevredekiler durumu 112'ye bildirdi. Sağlık ekipleri, Karaaslan'ın bıçakla yaralandığını tespit etti. Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaaslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, Karaaslan'ın evinden çıktığı tespit edilen Akif A.'yı (47) yakalayarak gözaltına aldı. Ayakkabı ve giysilerinde kan izlerine rastlanılan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.