Sinop yerel haberi... Sinop'ta 4 köy 'yeterli hizmet alamadıkları' gerekçesiyle ilçe değişikliği istiyor

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı 4 köy, 'yeterli hizmet alamadıkları' gerekçesiyle bağlı oldukları ilçeyi değiştirmek için kaymakamlığa başvuruda bulundu.

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Tepealtı, Altınyayla, Türkmen köylerinde yaşayan köy sakinleri, yeterli hizmet alamadıkları gerekçesiyle Merkez ilçeye bağlanma talebiyle referanduma gidildi. Sandıklardan 'evet' oyu çıkmasının ardından köy muhtarları İlçe Kaymakamlığına müracaat etti. Ayrıca Hıdırlı köyünün de gelecek hafta referanduma gideceği öğrenildi. Köylerin hem coğrafi konumu olarak merkez ilçeye daha yakın olması hem de daha sağlıklı hizmet almak adına Sinop merkeze bağlanmak istedikleri belirtildi.

Talep, kaymakamlığın ardından Sinop Valiliği tarafından değerlendirilerek bakanlığa iletilecek. Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda köylerin ilçe değişikliği talebinin akıbeti netlik kazanacak. - SİNOP