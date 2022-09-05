Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop yerel haberi... Sinop'ta 4 köy 'yeterli hizmet alamadıkları' gerekçesiyle ilçe değişikliği istiyor

Yerel Haberler

Sinop yerel haberi... Sinop'ta 4 köy 'yeterli hizmet alamadıkları' gerekçesiyle ilçe değişikliği istiyor

Sinop haber... Sinop'un Gerze ilçesine bağlı 4 köy, 'yeterli hizmet alamadıkları' gerekçesiyle bağlı oldukları ilçeyi değiştirmek için kaymakamlığa başvuruda bulundu.

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı 4 köy, 'yeterli hizmet alamadıkları' gerekçesiyle bağlı oldukları ilçeyi değiştirmek için kaymakamlığa başvuruda bulundu.

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Tepealtı, Altınyayla, Türkmen köylerinde yaşayan köy sakinleri, yeterli hizmet alamadıkları gerekçesiyle Merkez ilçeye bağlanma talebiyle referanduma gidildi. Sandıklardan 'evet' oyu çıkmasının ardından köy muhtarları İlçe Kaymakamlığına müracaat etti. Ayrıca Hıdırlı köyünün de gelecek hafta referanduma gideceği öğrenildi. Köylerin hem coğrafi konumu olarak merkez ilçeye daha yakın olması hem de daha sağlıklı hizmet almak adına Sinop merkeze bağlanmak istedikleri belirtildi.

Talep, kaymakamlığın ardından Sinop Valiliği tarafından değerlendirilerek bakanlığa iletilecek. Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda köylerin ilçe değişikliği talebinin akıbeti netlik kazanacak. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Altınyayla Hisarcık Gerze Sinop Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title