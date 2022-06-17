Sinop ve Samsunlu hacılar Medine'den Mekke'ye yola çıktı - Haberler

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Sinop ve Samsunlu hacılar Medine'den Mekke'ye yola çıktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sinop ve Samsunlu hacılar Medine'den Mekke'ye yola çıktı

Sinop ve Samsunlu Hacılar, Mescid-i Nebevi'nin hemen yanında bulunan ve "Cennet'ül Baki" olarak bilinin Medine Kabristanı ile Sultan Abdülhamit döneminde yapılan ve Balkanlar'dan Medine'ye kadar uzanan tren hattı ve Medine İstasyonu'nu ziyaret etti.

Sinop ve Samsunlu Hacılar, Mescid-i Nebevi'nin hemen yanında bulunan ve "Cennet'ül Baki" olarak bilinin Medine Kabristanı ile Sultan Abdülhamit döneminde yapılan ve Balkanlar'dan Medine'ye kadar uzanan tren hattı ve Medine İstasyonu'nu ziyaret etti.

Medine'de hacıların akın ettiği mekanların başında Hazreti Muhammed'in(sallallahü aleyhi ve sellem) kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi geliyor. Mescid-i Nebevi'de dua eden hacılar, hem namazlarını eda etti hem de Hz. Muhammed'e(sallallahü aleyhi ve sellem) duydukları hasreti gidermeye çalıştı. Kurban Bayramı'nı Mekke'de idrak ederek hacı olacak adayların Mekke'ye nakilleri devam ediyor. Medine-i Münevvere'den ayrılan Samsun ve Sinoplu hacı adayları, otobüslerle Mekke'ye gittiler. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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