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Sinop Valisi, Esnafın Taleplerini Dikkate Aldı

Sinop Valisi, Esnafın Taleplerini Dikkate Aldı
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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, esnaf ziyareti sırasında ayakkabı boyacısı Murat Aksan'ın eskiyen boya sandığı talebine karşılık yeni bir sandık temin ederek, esnafın ihtiyaçlarını karşıladı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, geçen günlerde yaptığı esnaf ziyaretinde ayakkabı boyacısı Murat Aksan'ın eskiyen boya sandığı talebine yanıt vererek, yeni bir sandık temin etti.

Vali Mustafa Özarslan, geçen günlerde Sinop İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu ile birlikte Sakarya Caddesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Ziyaret sırasında, ayakkabı boyacısı Murat Aksan, eskiyen boya sandığının yerine yenisinin yapılmasını talep etti. Vali Özarslan, Aksan'a yeni bir boyacı sandığı yapılacağı sözünü verdi. Verilen söz üzerine, yeni sandık Aksan'a teslim edilerek ihtiyacı karşılanmış oldu.

Yeni sandığını teslim alan Murat Aksan, "Valimizin sözünü yerine getirmesi beni çok mutlu etti. Eski sandığım gerçekten çok eskimişti ve işimi zorlaştırıyordu. Şimdi daha rahat çalışabileceğim için çok teşekkür ediyorum" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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