Sinop Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Sinop Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya gelerek, "Medya bizim göremediklerimizi görmemizi, farkına varamadıklarımızın farkına varmamızı sağlıyor" dedi.

Gazetecilerin çok önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Bulat, "Gazetecilerimizin doğru bilginin toplumun diğer kesimlerine yöneticilerine ulaşmasında çok önemli bir rol üstleniyor. Yöneticilerin toplumdaki diğer farklı kesimlere ulaşmasında da önemli bir rol üstleniyor. Medya bizim göremediklerimizi görmemize, farkına varamadıklarımızın farkına varmamızı sağlıyor. Burada yerel medyamızın çok güçlü olduğunu 1,5 yıldır buradayım gözlemliyorum. Bazı yöneticilerimiz ve kesimler medyada bir korku verebiliyor ama ben buna inanmıyorum. Özellikle Sinop'ta yerel medyanın çok iyi çalıştığına çok güzel işler yaptığına inanıyorum. En ufak bir sorunda, farkına varamadığımız bir konuda medyanın bizi kendimize getirdiğine inanıyorum. Bu konuda Sinop çok güçlü. Şimdi iletişim çağındayız, sosyal medya platformları ortaya çıktı. Buraları da Sinop medyası takip ediyor. Yeniliklere ayak uydurduğu gibi geleneksel medyanın da o samimiyetini bizlere aynı an da yansıtabiliyor" diye konuştu.

Özel bir restoranda gerçekleşen programa basın mensupları katıldı. - SİNOP