Sinop'un Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü

Sinop'ta etkili olan kar yağışı, il merkezinin yüksek kesimlerini beyaz örtü ile kaplarken, vatandaşlar kış mevsimini özlediklerini dile getirdi. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un yüksek kesimleri etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü.

İlin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı bir yandan günlük yaşamı etkilerken, öte yandan muazzam manzaralar oluşturdu.

Sazlı Köyü sakinleri, kış mevsiminin bu yıl geç başlaması nedeniyle karı özlediklerini ifade etti.

Yetkililer, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, özellikle sürücüler için zincir, çekme halatı gibi ekipmanların yanlarında bulundurulmasının önemini vurguladı.

