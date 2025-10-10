Sinop'un Ekonomik Kalkınması İçin Yeni Çalışmalar Başlatıldı

TÜİK'in 2024 Sosyoekonomik Değerlendirme Raporu'nda Sinop'un son sırada yer almasının ardından Karadeniz Çevre ve Deniz Araştırmaları Derneği (BSEMAR), kentin sosyoekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla "Sinop Vizyon 2030 Bilim Söyleşileri Serisini başlatıyor.

Serinin ilk toplantısı, "Sinop Sosyoekonomik Kalkınma Modeli 1: Türk Somonu Gastronomisi ve Sürdürülebilir Büyüme" başlığıyla 13 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da Sinop Gençlik Merkezi Binası'nda gerçekleştirilecek.

BSEMAR Başkanı Prof. Dr. Hünkar Avni Duyar, TÜİK verilerinde ortaya çıkan olumsuz tablonun kendilerini derinden etkilediğini belirterek, "Bu tabloyu değiştirmek için sorumluluk alıyoruz. Sinop'un en büyük potansiyellerinden biri olan Türk somonunu gastronomi, turizm, çevre ve ekonomi ekseninde bir kalkınma aracı olarak değerlendirmek istiyoruz" dedi.

Prof. Dr. Duyar, farklı disiplinlerden akademisyenlerin katkı sunacağı toplantıda, sorunların tespit edilerek çözüm önerilerinin geliştirileceğini ve etkinlik sonunda farkındalık oluşturacak bir rapor hazırlanacağını ifade etti. - SİNOP